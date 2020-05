Petite-Ile : 7 ans d'abus sexuels sur sa fille, 8 ans de prison

Un père de famille, qui a abusé de sa fille durant 7 ans, a hier été condamné.



De mai 2012 à mars 2019 à Petite-île, il s’en est pris à sa fille et a reconnu également avoir regardé des films pornographiques et s’être masturbé en sa présence. Hier devant le tribunal correctionnel de St-Pierre, il a exprimé des regrets, indique le Quotidien.



L’adolescente, aujourd’hui encore très marquée, a confié sa peur qu’il recommence.



Finalement, il a été condamné à 6 ans de prison ferme et deux ans de sursis et au retrait de son autorité parentale.