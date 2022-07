Courrier des lecteurs Petit tour dans les archives de ZINFOS

Par A.N - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:27

Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez, dans la bande annonce un onglet qui vous permet de prendre connaissance du nombre de billets écrits et publiés. Je me suis essentiellement intéressé aux sociétaires de la 7ème compagnie . Pourquoi ? Parce que force est de constater que les commentaires sont souvent très éloignés du sujet, et tiennent plus du matraquage en règle, du règlement de compte, et du désir d'exister ! Dans le désordre : A mon Avis ..0 Bokapola; 1 Théo Courant de Rien.. 0 Bertel ..89 Lesseps .. 4 L'Ardéchoise .. 6 Lodiab ..0 Babeuf ..1 Votre serviteur Alain NIVET ..319 No comment !