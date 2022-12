A la Une . Petit papa Payet offre une master class pour Noël

Auteur d’une prestation réussie lors de la rencontre opposant Marseille à Toulouse, Dimitri Payet a célébré son but avec son traditionnel bonnet des fêtes. Il a également rendu hommage à Pelé, dont le décès a été annoncé quelques minutes avant le match. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 10:12

Il ne demandait qu’un cadeau pour Noël : du temps de jeu. Après avoir reçu ce qu’il souhaitait, Dimitri Payet s’est transformé à son tour en père Noël. Pour le match reprise après la coupe du monde, l’Olympique de Marseille recevait Toulouse au stade Vélodrome. Les Olympiens en ont profité pour gâter leur public.



Victorieux 6 buts à 1, les Marseillais ont offert un véritable récital offensif. Titularisé sur le front de l’attaque, Dimitri Payet a démontré à son entraîneur qu’il fallait bien compter sur lui pour cette fin de saison. Le journal L’Équipe l’a d’ailleurs crédité de la note de 8/10.



Le capitaine marseillais a inscrit le 4e but de son équipe d’une frappe limpide en pleine lucarne. Le Réunionnais a ensuite respecté sa traditionnelle célébration de la période des fêtes en revêtant le bonnet du père Noël.

L’hommage à Pelé



Si les Phocéens ont offert une belle performance pour ce match des fêtes, l’ambiance avait été refroidie quelques minutes avant la rencontre avec l’annonce de la mort de Pelé.



Le Saint-Philippois a expliqué tenter souvent un geste du légendaire brésilien à l’entraînement. "En tant que joueur, ce que j’ai vu et qui m’a le plus marqué, c’est sa feinte de corps où il laisse passer le ballon face au gardien. C’est le geste qui m’a le plus marqué du Roi Pelé. Je l'ai tenté plein de fois à l’entraînement, en match. C’est un geste qu’on voyait très rarement à l’époque et encore aujourd’hui" a-t-il confié au micro de RMC Sport.



S’il est bien trop jeune pour avoir suivi la carrière du Roi Pelé, le numéro 10 marseillais confirme s’être inspiré de lui. "Je n'avais pas des cassettes (de Pelé) mais j’ai regardé beaucoup de reportages et de choses sur son histoire parce que je n’ai pas pu le voir jouer. J’ai pu comprendre pourquoi c’était le Roi Pelé."



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur