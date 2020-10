Courrier des lecteurs Petit mot à Madame Bassire,

Madame je ne pense pas me tromper en vous rappelant que vous avez été élue afin de vous battre pour le bien être des Réunionnaises et des Réunionnais et forcément de faire en sorte d’améliorer leurs conditions de vie. Vous avez donc un devoir de les représenter, d’autant que vous faites partie de l’opposition au Conseil Municipal du Tampon. Par Jean Bonneau - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 10:27 | Lu 245 fois

Ne trouvez-vous pas anormal de continuer à laisser s’installer des Hors la Loi, pseudos révolutionnaires qui n’ont aucun respect pour le bien d’autrui.



C’est une honte de voir se développer ce bidonville crasseux sur le rond-point des azalées, à profiter illégalement de l’électricité de l’eau et des repas fournis par la municipalité. Les Tamponnais payent suffisamment d’impôts pour profiter d’une ville propre. Mais encore n’est ce pas là une mauvaise utilisation des fonds publics, sans compter les tracasseries perpétrées auprès des riverains et la dangerosité pour le trafic automobile.



Madame vous voulez être efficace, attaquez-vous donc en Conseil à cette chienlit. Ne laissez pas se reproduire le même problème qu’à la ZAC de Nantes.