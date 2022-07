Rubrique sponsorisée Petit coléoptère des ruches : le Département de La Réunion se mobilise aux côtés des apiculteurs

Par Département de La Réunion - Publié le Vendredi 22 Juillet 2022 à 18:05

Le Président du Département Cyrille Melchior et son 1er Vice-président délégué aux affaires agricoles, Serge Hoareau, ont reçu ce vendredi 22 juillet les représentants de la filière apicole et du Groupe de Défense Sanitaire (GDS) afin d’échanger sur la situation préoccupante liée à la prolifération du « petit coléoptère des ruches » sur notre île. « Dialogue » et « écoute » ont été les maîtres mots lors de cette rencontre organisée à l’initiative du Département et qui a permis au Président de réaffirmer tout le soutien de la Collectivité aux acteurs de l’activité apicole : « il faut sauver l’abeille réunionnaise », a-t-il martelé.

L’apiculture réunionnaise, c’est 691 apiculteurs (professionnels et amateurs) recensés, pour 20.807 colonies réparties dans 1241 ruchers et une production de miel estimée de 208 tonnes par an.

Depuis début juillet, le monde apicole est extrêmement inquiet suite à la détection dans le sud de l’île du « petit coléoptère des ruches », un ravageur présentant un risque sanitaire de catégorie A pour les abeilles. Ce classement oblige la mise en œuvre d’un protocole drastique, qui passe, dès la découverte d’un foyer, par la destruction de toutes les colonies et de tout le matériel du rucher infesté.

« Nous sommes des victimes de ce coléoptère et c’est un vrai déchirement de voir toute mes colonies ainsi détruites. Si je travaille, c’est avant tout pour l’amour des abeilles », déplore Jean-Noël Bénard, apiculteur à Saint-Philippe, qui plaide pour une élimination ciblée des ruches contaminées plutôt qu’une destruction de toutes les ruches.

C’est la position défendue par le Syndicat Apicole de La Réunion représenté par son président, François Payet. « Il faut préserver l’apiculture locale et l’abeille réunionnaise » plaide-t-il, tout en partageant son inquiétude. « C’est toute une filière qui est en danger aujourd’hui. Il faut bien sûr mener ce combat contre le petit coléoptère des ruches mais sans détruire notre outil de travail », explique-t-il.

Du côté du Groupement de Défense Sanitaire, on rappelle la stratégie ciblée portée par l’Etat visant à mener cette lutte. « Cette situation est extrêmement triste. Mais il n’est pas trop tard encore pour éradiquer complètement ce coléoptère en mobilisant davantage de moyens », détaille-t-il.

« Je compatis à la souffrance des apiculteurs », a pour sa part affirmé le Président du Département qui a assuré que la Collectivité était pleinement mobilisée aux côtés du monde apicole. « Je plaide pour un plan d’action partagé et concerté, afin, d’une part, de mobiliser des moyens supplémentaires dans cette lutte en appui du GDS, tout en renforçant la communication autour de ce fléau », explique-t-il.



Le vice-président Serge Hoareau évoque quant à lui la nécessité de poursuivre ce travail d’éradication tout en anticipant l’éventualité de « vivre avec » ce ravageur, en menant une réflexion sur les possibilités de lutter sans pour autant détruire les colonies, à travers notamment le développement de dispositifs de piégeage.

Il a été décidé la mise en place d’un groupe de travail sous l’égide du Département afin que les acteurs puissent travailler en concertation pour trouver les solutions les plus efficaces afin d’accompagner les acteurs de la filière face à ce fléau. « Nous allons ensemble construire un chemin et des solutions pour relever collectivement ce nouveau défi », promet Cyrille Melchior.