Petit coléoptère des ruches : La préfecture fait le point

Par NP - Publié le Lundi 27 Mars 2023 à 20:57

Petit coléoptère des ruches : pour préserver la filière apicole, il faut poursuivre la stratégie d’éradication dès les premiers cas



Dans le contexte de la découverte en février dernier d’un 13ème foyer de petit coléoptère des ruches à Saint-Philippe, la poursuite de la stratégie de gestion de l’Aethina tumida à La Réunion (éradication) et ses conséquences a suscité des inquiétudes de la part de la profession apicole. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a ainsi décidé de saisir l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) pour la mise en place d’un groupe d’expertise collective d’urgence (GECU) amené à réévaluer la possibilité d’éradication du petit coléoptère des ruches sur l’Île de La Réunion.



Dans son avis du 17 mars 2023, l’ANSES a confirmé que Aethina tumida est susceptible de produire des dégâts majeurs dans les ruchers contaminés et de mettre ainsi en péril l’ensemble de la filière apicole (productivité, qualité, etc.).



Ce petit coléoptère, qui s’attaque aux abeilles, a été identifié pour la première fois en juillet 2022 à La Réunion. Depuis, plus de 7.000 ruches ont été contrôlées et un seul nouveau foyer a été identifié le 3 février 2023 sur la commune de Saint-Philippe. Dans ces conditions, l’ANSES considère que l’éradication reste possible et que c’est la voie à privilégier :



"L’Anses considère qu’en l’état des connaissances de la situation épidémiologique sur l’île, caractérisée par la découverte de cet unique nouveau foyer depuis le mois de juillet 2022 situé dans la zone des 10 anciens foyers de Saint-Philippe et avec un niveau d’infestation très faible, l’objectif d’éradication d’A. tumida reste atteignable sur le plan sanitaire et d’intérêt collectif. Par ailleurs, cet objectif apparaît également pertinent sur un plan apicole, compte tenu de la spécificité des miels régionaux produits sur l’île de La Réunion. L’Agence souligne toutefois que, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de poursuivre une forte mobilisation pour la surveillance épidémiologique et de continuer à agir avec rapidité pour assainir les foyers détectés – ce qui n’est pas encore le cas pour le foyer du 3 février 2023." (extrait des conclusions du rapport)



Compte tenu de ces éléments, le préfet de La Réunion a décidé de mettre en œuvre les mesures qu’il avait prescrites dans son arrêté du 3 février 2023 portant déclaration d’infestation d’un rucher par Aethina Tumida à Saint-Philippe et déterminant une zone de confinement, en particulier l’euthanasie des abeilles du rucher infesté. Les agents de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) procède ainsi ce lundi 27 mars 2023 à l’euthanasie des abeilles. L’opération est en cours. L’apiculteur concerné sera indemnisé.



Par ailleurs, le préfet de La Réunion rappelle que, par arrêté du 1er mars 2023, il a allégé les mesures concernant les restrictions de mouvement des ruches. Seuls les mouvements des ruches à partir de la zone de surveillance unique, qui s’étend de l’Est de Saint-Joseph jusqu’à Saint-Philippe inclus, vers le reste du territoire restent interdits. Tous les autres mouvements, qu’ils s’effectuent au sein de la zone réglementée ou dans le reste du département, sont autorisés et doivent faire l’objet d’une déclaration simplifiée sur Internet.



