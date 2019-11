A la Une ... Petit Coeur appelle toutes les bonnes volontés pour le petit Liam





Le 15 décembre est la date choisie pour organiser une animation sur le front de mer de Saint-Paul. Toutes les recettes iront en faveur du petit Liam.



Liam est un petit garçon âgé de 6 ans qui est devenu lourdement handicapé suite à un accident survenu dans un parc de jeu.



Il doit subir une opération qui ne peut être effectuée qu’en métropole. Comme à chaque fois que le cas se présente ces dernières années, l’association Ptit Coeur contribue à l’organisation de l’événement festif qui permet de récolter des fonds.



"Nous faisons appel à toutes les entreprises et les particuliers qui pourraient apporter une contribution à l’événement", explique Aurélien Centon.



À titre d’exemple, des boulangeries pourraient vendre des gâteaux dont la vente irait au bénéfice de la cagnotte pour Liam. D'autres corps de métiers peuvent évidemment contribuer à leur façon et apporter ainsi leur pierre à l'édifice.



Vu son jeune âge, le petit Liam est très lié à son frère jumeau. Sa famille souhaiterait donc lui permettre d'accompagner son petit frère en métropole pour qu'il se sente le plus en confiance possible malgré l'éloignement.



Ce dimanche 15 décembre, de 15H à 21H, de nombreux artistes animeront le lieu de rendez-vous en plein air. Citons par exemple Benjam, Mysti, Cédric du groupe Analyse ou encore Ornel. Tous sont évidemment bénévoles.



Au-delà des artistes du plateau musical, l’association en appelle à une mobilisation encore plus large. "On a besoin de toutes les bonnes volontés", renouvelle le président d’APC. L’association Ptit Coeur est de nouveau sur le pont. Un enfant de 6 ans doit subir une opération en métropole et sa famille espère le soutien des Réunionnais.Le 15 décembre est la date choisie pour organiser une animation sur le front de mer de Saint-Paul. Toutes les recettes iront en faveur du petit Liam.Liam est un petit garçon âgé de 6 ans qui est devenu lourdement handicapé suite à un accident survenu dans un parc de jeu.Il doit subir une opération qui ne peut être effectuée qu’en métropole. Comme à chaque fois que le cas se présente ces dernières années, l’association Ptit Coeur contribue à l’organisation de l’événement festif qui permet de récolter des fonds."Nous faisons appel à toutes les entreprises et les particuliers qui pourraient apporter une contribution à l’événement", explique Aurélien Centon.À titre d’exemple, des boulangeries pourraient vendre des gâteaux dont la vente irait au bénéfice de la cagnotte pour Liam. D'autres corps de métiers peuvent évidemment contribuer à leur façon et apporter ainsi leur pierre à l'édifice.Vu son jeune âge, le petit Liam est très lié à son frère jumeau. Sa famille souhaiterait donc lui permettre d'accompagner son petit frère en métropole pour qu'il se sente le plus en confiance possible malgré l'éloignement.Ce dimanche 15 décembre, de 15H à 21H, de nombreux artistes animeront le lieu de rendez-vous en plein air. Citons par exemple Benjam, Mysti, Cédric du groupe Analyse ou encore Ornel. Tous sont évidemment bénévoles.Au-delà des artistes du plateau musical, l’association en appelle à une mobilisation encore plus large. "On a besoin de toutes les bonnes volontés", renouvelle le président d’APC. ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 503 fois







Dans la même rubrique : < > Tintin au paradis… Mort de Maurice Payet, premier vainqueur du Tour Auto de la Réunion Un éventail le matin et un petit parapluie l'après-midi dans les hauts