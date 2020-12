A la Une . Pétards et feux d’artifices : Une personne a perdu un oeil lors du réveillon, le CHU invite à la prudence

​Le CHU de La Réunion lance un message de prévention avant les festivités du 31 décembre. Le réveillon de Noël a été particulièrement intense pour les urgences de l'île. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 14:23 | Lu 1156 fois





"Les pétards sont une tradition pendant les fêtes de fin d’année, cependant, ils peuvent causer de graves accidents dont des amputations notamment chez les plus jeunes enfants. La majorité des blessures concernent les mains et dans 20% des cas, ce sont les yeux qui peuvent été touchés. Un patient a d’ailleurs perdu un œil cette nuit du réveillon de Noël", révèle le Centre hospitalier universitaire de La Réunion.

A l'approche du 31 décembre, le CHU de La Réunion souhaite donc lancer cet important message de prévention auprès de la population réunionnaise.



Quels sont les bons gestes à adopter en cas d'accident dû à des pétards ou feux d'artifices ? A l'approche du 31 décembre, le CHU de La Réunion souhaite donc lancer cet important message de prévention auprès de la population réunionnaise.Quels sont les bons gestes à adopter en cas d'accident dû à des pétards ou feux d'artifices ? Suivez les conseils d'un médecin du service SOS Main A La Réunion, le réveillon de Noël a été particulièrement mouvementé cette année avec plusieurs blessures graves de la main par pétards et feux d’artifices, nécessitant une prise en charge immédiate au centre SOS mains de La Réunion du CHU Nord."Les pétards sont une tradition pendant les fêtes de fin d’année, cependant, ils peuvent causer de graves accidents dont des amputations notamment chez les plus jeunes enfants. La majorité des blessures concernent les mains et dans 20% des cas, ce sont les yeux qui peuvent été touchés. Un patient a d’ailleurs perdu un œil cette nuit du réveillon de Noël", révèle le Centre hospitalier universitaire de La Réunion.