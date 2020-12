A la Une . Pétards et feux d'artifices : Quels sont les bons gestes à suivre en cas d'accident ?

Le Docteur Farouk Dargaï, responsable du Centre SOS Mains de La Réunion et chef du pôle de Chirurgie-Anesthésiologie du Site Nord, donne de précieux conseils à suivre lorsque des accidents liés à la manipulation de produits pyrotechnique surviennent. Autre cas de figure évoqué : celui d'une coupure lors de l'ouverture d'huîtres. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 29 Décembre 2020 à 13:25 | Lu 471 fois

Que faire en cas d'accident ?



"En cas de blessure grave, protégez la main avec un linge propre et lever la main au-dessus de la tête pour arrêter l’hémorragie. Rendez-vous au Service d’Accueil des Urgences le plus proche de chez vous qui vous adressera au Centre SOS Main de La Réunion, ou rendez-vous directement au centre du CHU de La Réunion site Nord si possible.



En cas de doigt amputé, récupérez le doigt manquant et placez-le dans un sac plastique propre. Maintenez ce sac au frais en évitant le contact direct entre le doigt manquant et la glace.



En cas de brûlure, maintenez la zone blessée sous l'eau froide pendant un quart d'heure minimum. Attention à ne pas mettre de glace directement sur la brûlure. Rendez-vous au Service d’Accueil des Urgences le plus proche de chez vous en cas de nécessité.



En cas de coupure (en ouvrant les huîtres par exemple), nettoyez bien la plaie afin d’éviter une infection liée aux éclats de coquille qui restent souvent sous la peau."