A la Une . Pétards et feux d'artifice : "Rentrez vos animaux", rappelle la préfecture

Les détonations sont particulièrement effrayantes pour nos amies les bêtes. Les propriétaires d'animaux sont ainsi invités à les rentrer en cette période de festivités. Par N.P - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 07:29

À chaque épisode de fête, les annonces de perte d'animaux foisonnent sur la toile, sans compter les accidents de la route les impliquant. Car les bruits des pétards et feux d'artifice ne sont pas du goût de nos compagnons à quatre pattes, dont l'ouïe est particulièrement fine.



"Les propriétaires d'animaux sont invités à les rentrer, afin d'éviter qu'ils soient effrayés et fuient du fait du bruit des détonations", rappelle à ce propos la préfecture.



Si vous êtes absent, vous pouvez éventuellement laisser la radio allumée pour les rassurer. Attention, les attacher dans votre cour pour éviter la fuite n'est pas une bonne idée : ils risqueraient de s'étrangler en tentant de s'échapper.



Pour rappel, la vente des artifices de divertissement est réglementée et doit avoir lieu dans un établissement recevant du public agréé. La vente sur la voie publique est interdite.