Communiqué "Pesticides dans les champs de cannes, c’est toujours NON !"

Alors que la FDSEA et les JA ont manifesté contre le retrait de certaines molécules d'herbicide, Vincent Defaud, porte-parole départemental et référent Ouest de Génération Écologie La Réunion, réagit. Par N.P - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 14:38

Le communiqué :



Après la communication du propriétaire des usines sucrières de La Réunion en faveur de la réintroduction des herbicides dans les champs de cannes, la campagne concertée du lobby de l’agro-chimie se poursuit. Les syndicats de planteurs majoritaires à la Chambre d’Agriculture ont manifesté jusqu’à Saint-Denis ce mercredi 12 avril 2023. Cette pression des planteurs a, a priori, porté ses fruits, puisque la Direction de l’Agriculture a promis la ré-autorisation d’un herbicide.



Les écologistes dénoncent cette régression environnementale et demandent au Préfet de faire respecter la réglementation d’interdiction des pesticides à La Réunion. Pour la santé des travailleurs des champs, pour les consommateurs réunionnais, pour le respect du Vivant, des sols et pour une eau de qualité, il est impératif d’interdire l’usage des intrants chimiques dans l’agriculture réunionnaise et de limiter au maximum toutes sortes de pollutions à La Réunion.



Les écologistes sont convaincus que la profession agricole à La Réunion et les chercheurs de nos laboratoires sont capables de trouver des solutions innovantes pour faire de notre territoire insulaire, un exemple à suivre pour sortir des pesticides. Nous pouvons montrer au Monde un modèle agro-écologique assurant à la fois la souveraineté alimentaire de l’île et la production de sucres bio et spéciaux.



Ensemb, nous lé kapab !



Vincent Defaud, porte-parole départemental et référent Ouest de Génération Écologie La Réunion