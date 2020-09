Revenir à la Rubrique CINOR Perturbations sur la desserte en eau potable des hauts de Sainte Marie Du fait des perturbations sur la desserte en eau potable des hauts de Sainte-Marie et en prévision d’un retour à la normale, la CISE a mis en place des plans de coupures nocturnes, voire même des coupures diurnes pour renforcer le remplissage des réservoirs d’eau potable localisés sur les hauteurs.

Nouvelle compétence de la Cinor, l’exploitation des services d’eau potable sur le territoire du Nord est assurée en délégation de service public par la CISE Réunion sur Sainte-Marie et RUNEO sur Saint-Denis et Sainte-Suzanne.



Sur Sainte-Marie, du fait de la situation sècheresse, les ressources par captage d’eau en superficiel sont actuellement fortement déficitaires. De fait, les ressources souterraines sont alors sollicitées à 95 % pour répondre à la demande.



Il s'avère que les incidents techniques survenus le week-end du 18 septembre 2020 ont aggravé la desserte en eau potable des secteurs des hauts de Sainte Marie.



Dans l’objectif d’un retour à la normale, la CISE a mis en place des plans de coupures nocturnes, voire même des coupures diurnes pour renforcer le remplissage des réservoirs d’eau potable localisés sur les hauteurs de Sainte-Marie.



Aussi, il est demandé aux abonnés de la CISE de limiter les usages de l’eau conformément à l’arrêté municipal de restrictions durant cette période de sècheresse.

Mise en service d’une deuxième chaîne de refoulement « Piton Cailloux » en 2021. La CINOR poursuit les investissements pour sécuriser la desserte en eau potable les hauts de Sainte-Marie par la mise en service d’une deuxième chaîne de refoulement « Piton Cailloux » en 2021.



A moyen terme, la Cinor prévoit une interconnexion avec les sites de production de Saint-Denis.





Pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, la compétence « eau potable » et la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » ont été transférées des communes à la CINOR.



La compétence eau potable regroupe la production par captage ou pompage, la protection du point de prélèvement, le traitement de l’eau, son transport, son stockage, la distribution et la gestion des abonnés.



La Direction de l’eau de la collevctivité et la CISE se tiennent à la disposition des administrés pour de plus amples renseignements.



Contacts: CINOR : 0262 92 49 00 / CISE : 0262 53 42 32 (Agence Sainte Marie).





