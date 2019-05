Perturbations des collectes dans l'Ouest : un rattrapage est prévu

Nous informons les habitants du territoire Ouest que suite à l'incendie du centre d'enfouissement des déchets de la Rivière Saint-Etienne, les collectes des ordures ménagères et des encombrants sont perturbées.Les collectes non effectuées ce vendredi 10 mai, seront rattrapées samedi 11 et lundi 13 mai.Les caissons d’encombrants en déchèteries étant actuellement saturés, nous vous invitons à consulter « la météo des déchèteries » sur www.tco.re ou sur l'application du TCO avant de quitter votre domicile. Vous pourrez ainsi vérifier que votre déchèterie peut accepter vos déchets. Ces informations sont mises à jour toutes les deux heures par les agents d’accueil des déchèteries.Si vous êtes concernés par ces reports de collecte, indépendants de notre volonté, nous vous remercions de votre patience et vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.