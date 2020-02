Perturbations dans la distribution d'eau à Mont-Vert

Un éboulis, survenu hier en fin d'après midi, a endommagé la canalisation des Hirondelles dans les hauts du Tampon. Cette canalisation gérée par le syndicat des Hirondelles dessert plusieurs communes dont la partie haute de Mont-Vert.

Runeo informe que des coupures vont impacter les secteurs de chemin des Remparts, de Terre des Chênes, du CD3 et de Mont Vert les Hauts. Les travaux sont en cours pour un retour à la normal espéré en deuxième partie de semaine.



Les services techniques de la ville ont d'ores et déjà disposées des citernes d'eau non potable dans les quartiers approvisionnées par des rotations de camions citernes pendant toute la durée des perturbations.

Le standard des services techniques 0262 35 87 00 sera opérationnel ce week-end.



Points de positionnement des citernes d'eau non potable :

-Maire annexe de Mont Vert les Hauts,

-Chemin des remparts prés du N°132,

-Chemin des Remparts prés du N°49,

-Chemin King Sion prés de la station,

-Domaine Vidot,

-Chemin Mottais prés du 23A,

-Chemin Antoine Picard prés du 731,

-Intersection chemin Antoine Picard et Chemin de Riz,

-Prés de l'Eglise de Mont Vert les Hauts,

-Chemin Denis Picard prés du N°12,

-Intersection chemin Elly Fontine et Chemin Acquier,

-Intersection chemin Terre des chênes et route du site (installation demain matin),

-Prés du cimetière de Mont Vert les Hauts (installation demain matin),

-Prés de l'Allée du Piton (installation demain matin).