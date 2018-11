Gilets Jaunes Perturbations aéroport: Le point sur les vols Les compagnies aériennes informent leurs passagers des changements pour les jours à venir.

AIR FRANCE



Le vol AF671 du 25 novembre initialement prévu à 21h45 partira plus tôt dans la journée à 12h05.

L’enregistrement du vol commencera à 6h00 le matin.



AIR AUSTRAL

En raison de la décision de l'Aéroport de La Réunion Roland Garros de fermer l'aérogare chaque jour à partir de 16h00, la compagnie Air Austral se voit contrainte de réajuster son programme de vol comme suit : Journée du dimanche 25 novembre 2018 Réunion > Paris CDG : Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 13h15. L'appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant. Paris CDG > Réunion : Le vol UU974 Paris CDG > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 19H30 est avancé à 19h00. Bangkok > Réunion : Le vol UU888 Bangkok > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10H50 est maintenu Mayotte > Paris : Le vol UU977 Mayotte - Paris du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 20h30 est maintenu. Réunion > Maurice : Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 13h35 sont reportés sur le vol Air Mauritius MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale

Le vol UU102 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 7h05 est retardé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale Le vol UU104 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10h35 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h15 heure locale Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale Les passagers du vol UU130 Réunion - Maurice du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 21h40 sont avancés sur le vol UU102 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale Maurice > Réunion : Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 12h00 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h45 heure locale Le vol UU103 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 08h35 est retardé. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale Les passagers du vol UU105 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 15h15 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale Les passagers du vol UU131 Maurice - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 23h05 sont avancés sur le vol UU103 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 10h55 heure locale Réunion > Seychelles : Le vol UU421 Réunion - Seychelles du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 08h30 est retardé Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h10 heure locale Seychelles > Réunion : Les passagers du vol UU422 Seychelles > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 12h10 sont reportés sur le vol UU4422 du lendemain, lundi 26 novembre 2018. Le départ est prévu de Mahé aux Seychelles le lundi 26 novembre 2018 à 07h00 heure locale Réunion > Johannesburg : Le vol UU341 Réunion - Johannesburg du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 10h40 est maintenu. Johannesburg > Réunion : Le vol UU342 Johannesburg - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 14h45 est retardé. Le départ est prévu de Johannesburg dans la nuit du dimanche 25 novembre 2018 au lundi 26 novembre 2018 à 00h10 heure locale Réunion > Antananarivo : Les passagers du vol UU619 Réunion - Antananarivo du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 17h20 sont avancés sur le vol UU611 du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 14h30 heure locale. Réunion > Mayotte : Le vol UU276 Réunion - Mayotte du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 16h45 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 15h15 heure locale Mayotte > Réunion : Le vol UU277 Mayotte - Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 11h30 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 10h00 heure locale Canton > Réunion : Les passagers du vol UU819 Canton > Réunion du dimanche 25 novembre 2018 prévu à 09H55 voyageront via Antananarivo. Ils sont avancés sur le vol MD019 Canton > Antananarivo du même jour. Le départ est prévu de Canton à 09h50 heure locale. Les passagers redécolleront d'Antananarivo le lundi 26 novembre 2018 sur le vol UU6612 Antananarivo - Réunion prévu à 06h00 heure locale. Journée du lundi 26 novembre 2018 Réunion > Paris CDG : Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du lundi 26 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 14h00. L'appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant. Paris CDG > Réunion : Le vol UU974 Paris CDG > Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 19H30 est maintenu. Réunion > Marseille : Le vol UU945 Réunion - Marseille du lundi 26 novembre 2018 prévu à 23h15 est avancé à 13h30. L'appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant. Réunion > Maurice : Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du lundi 26 novembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h40 heure locale Le vol UU104 Réunion - Maurice du lundi 26 novembre 2018 prévu à 09h40 est maintenu. Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du lundi 26 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h40 heure locale Maurice > Réunion : Les passagers du vol UU103 Maurice - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 08h35 sont reportés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h15 heure locale Le vol UU105 Maurice - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 12h00 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h15 heure locale Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du lundi 26 novembre novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h15 heure locale Réunion > Mayotte : Le vol UU274 Réunion - Mayotte du lundi 26 novembre 2018 prévu à 10H30 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h45 heure locale Mayotte > Réunion : Le vol UU275 Mayotte - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 12h20 heure locale Réunion > Tamatave : Le vol UU555 Réunion - Tamatave du lundi 26 novembre 2018 prévu à 13h30 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h25 heure locale Tamatave > Réunion : Le vol UU556 Tamatave - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 15h20 est avancé. Le départ est prévu de Tamatave à 12h15 heure locale Réunion > Antananarivo : Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du lundi 26 novembre 2018 prévu à 16h00 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 10h30 heure locale Antananarivo > Réunion : Le vol UU612 Antananarivo - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 17h35 est avancé. Le départ est prévu de Antananarivo à 12h05 heure locale Réunion > Nosy Be : Le vol UU203 Réunion - Nosy Be du lundi 26 novembre 2018 prévu à 10h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h15 heure locale Nosy Be > Réunion : Le vol UU204 Nosy Be - Réunion du lundi 26 novembre 2018 prévu à 12H15 est avancé. Le départ est prévu de Nosy Be à 09h50 heure locale Le vol AF671 du 25 novembre initialement prévu à 21h45 partira plus tôt dans la journée à 12h05.L’enregistrement du vol commencera à 6h00 le matin. Zinfos 974 Lu 103 fois





Dans la même rubrique : < > La Possession: Vanessa Miranville propose une salle pour les futures concertations des gilets jaunes ▶️ Le rassemblement au Port se poursuit dans la bonne ambiance