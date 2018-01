Perturbation de la collecte des déchets à la Ravine à Malheur

En effet, en raison de travaux de purge et de sécurisation de la falaise, la route du littoral est totalement fermée à la circulation et tout le trafic est dévié sur la RD41. Cependant, cette route de la Montagne est interdite aux véhicules de plus de 7,5T.Étant donné que les collectes (des ordures ménagères notamment) s’effectuent en majorité avec des camions de 19T et 26T, les véhicules de notre prestataire ne peuvent circuler sur la RD41. Ils ne pourront donc pas procéder au ramassage des déchets dans cette zone en début de semaine prochaine, comme annoncé dans votre calendrier de collecte Dès que la réouverture de la route du littoral sera effective (prévue lundi par la Direction des routes et la collectivité régionale), nous vous tiendrons informés des collectes qui seront programmées. Nous ferons le nécessaire pour organiser les collectes de rattrapage. Vous pourrez ainsi sortir vos différents bacs et déchets en fonction des jours de ramassage que nous vous indiquerons.Nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée, et vous remercions de votre compréhension et de votre patience.