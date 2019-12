Perturbation dans la distribution du repas de Noël

INFORMATION AUX FAMILLES



sur le fonctionnement de la restauration scolaire jusqu’au 19 décembre 2019





En raison du préavis de grève reconductible depuis le 05 décembre, il est impossible de prévoir les effectifs de rationnaires. Cependant, le service de restauration scolaire qui est maintenu, sera toutefois fortement perturbé jusqu’au 19 décembre 2019.



Nous informons donc aux familles que le menu de NOEL initialement prévu le jeudi 12 décembre ne peut être maintenu en raison de ces intentions de grèves.



Nous vous proposons le menu suivant :

– Betterave vinaigrette

– Saucisses aux lentilles

– Riz

– Yaourt à boire



Toutefois, tout sera mis en œuvre pour proposer le menu de NOEL, le lundi 16 décembre et il sera légèrement modifié comme suit* :



Mini bouchée poulet combava ; (fabrication locale)

Gigolette de poulets farcies (volaille péi), sauce champignons;

Gratin papaye (produit péi) ;

Opéra (fabrication locale) ;



Dans ce contexte compliqué, toutes les dispositions sont prises par la direction restauration scolaire et nutrition, dans l’objectif :

– d’assurer le service de restauration scolaire tout en limitant au maximum le gaspillage alimentaire;

– d’honorer les commandes engagées auprès des fournisseurs et des producteurs locaux afin de ne pas les pénaliser économiquement et d’éviter aussi le gaspillage alimentaire à leur niveau;

– d’offrir aux petits convives saint-paulois, le menu de Noël et le chocolat de Noël, prévu de longue date.



Comme chaque année, nous sollicitons les écoles pour la distribution du chocolat de Noël. Cette distribution sera effectuée vendredi 13 décembre, et en cas d’impossibilité en raison des perturbations actuelles, une nouvelle livraison pourra être proposée en concertation avec les écoles, lundi 16 décembre si nécessaire.



Toutes ces prévisions pourraient encore être modifiées en fonction de la situation réelle liée au préavis de grève. Nous invitons les familles à se tenir informées des modifications sur les menus.