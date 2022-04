Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Perte d’un être cher : la Ville vous accompagne



Des équipements et des investissements importants Le territoire saint-leusien compte cinq cimetières (à Saint-Leu centre, à Piton, au Plate, à la Chaloupe et aux Colimaçons). Des travaux d’extension sont actuellement en cours au cimetière du centre saturé. La livraison est prévue courant de cette année 2022 et permettra entre autres, de disposer de 500 parcelles supplémentaires, d’un ossuaire et d’un columbarium. Le montant des travaux engagés s’élève à près de 700 000 euros. Confronté à une problématique de disponibilité du foncier, des réflexions sont par ailleurs en cours pour disposer à terme de places supplémentaires sur d’autres sites.



Saint-Leu dispose également de deux chapelles ardentes, une à Stella et l’autre à la Chaloupe. Les chapelles ardentes sont mises à disposition des familles gratuitement et il n’est pas question d’en être autrement.



Des travaux de remise aux normes sont prévus pour un coût de 400 000 € dont 70 000 € d’études qui devraient démarrer cette année.

Ainsi, c’est plus d’un million d’euros d’investissements qui seront dédiés aux équipements funéraires de la commune. https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=1289409201458619



Un service d’aide et d’accompagnement aux familles endeuillées

Depuis 2020, la Ville a créé un service dédié à l’accompagnement des familles confrontées à un décès, il s’agit du SAAFE, le Service d’Aide et d’Accompagnement aux Familles Endeuillées. L’objectif est d’accompagner les familles qui le souhaitent dans les démarches liées aux décès. Ainsi, à titre d’exemples, les agents du service, prévenus par la famille ou les services municipaux peuvent intervenir à l’hôpital ou au domicile du défunt, faciliter les démarches pour l’obtention du certificat de décès en lien avec le médecin et le permis d’inhumer, délivré par la Ville.



Les agents du service, toujours en lien avec les familles s’occupent également de la logistique nécessaire : mise à disposition de tables, bancs ou encore de chapiteaux. Ils prennent en charge la livraison du bon et de la gerbe mortuaire. Avec son prestataire, la Ville a pu constater au fil des années, la non utilisation des bus mis à disposition des familles et cela, de manière quasi systématique. Soucieuse de l’utilisation optimale des deniers publics et de l’efficience des services proposés à la population, cette mesure n’a pas été reconduite.

Le SAAFE demeure une véritable interface, permet un accompagnement des familles dans le deuil, au moment du décès d’un proche mais aussi a posteriori dans le cadre des démarches et formalités administratives nécessaires.



