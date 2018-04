La grande Une Perquisitions: Une dizaine de personnes interpellées ce mardi matin





Selon le Parquet de Saint-Denis, une dizaine de personnes ont été interpellées. Une nouvelle vague de perquisitions qui s’est déroulée sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Le Parquet ne confirme pas, pour l’instant, l’existence d’un lien avec le trafic de drogue démantelé ce lundi.



Rappelons qu’une vaste opération menée conjointement par la police et la gendarmerie a eu lieu ce lundi. Le coup de filet anti-drogue a permis le placement en garde à vue de huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce trafic de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne via Une nouvelle vague de perquisitions a eu lieu ce mardi matin dans plusieurs villes de La Réunion. A Saint-denis, dans le secteur de la Commune Prima, dans le quartier de Jacques Coeur, aux Camélias, dans un immeuble proche de la mairie annexe, à Bellepierre ainsi qu’à la Technopole. Dans le sud, des habitations ont été perquisitionnées également au Bérive Tampon mais aussi à Saint-Pierre dès 6H du matin.Selon le Parquet de Saint-Denis, une dizaine de personnes ont été interpellées. Une nouvelle vague de perquisitions qui s’est déroulée sur commission rogatoire d’un juge d’instruction. Le Parquet ne confirme pas, pour l’instant, l’existence d’un lien avec le trafic de drogue démantelé ce lundi.Rappelons qu’une vaste opération menée conjointement par la police et la gendarmerie a eu lieu ce lundi. Le coup de filet anti-drogue a permis le placement en garde à vue de huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans ce trafic de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne via un complice travaillant à Chronopost . Des véhicules de luxe, des sommes d’argent en liquide ainsi que des stupéfiants ont été saisis au domicile des mis en cause. ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 2432 fois