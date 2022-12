Perquisition du SIDELEC par le Parquet national financier

Selon nos informations, une perquisition a démarré tôt ce matin au SIDELEC. Les enquêteurs du Parquet national financier ont saisi des ordinateurs, des téléphones et des dossiers. Plusieurs personnes ont été entendues sur place, dont le directeur général des services, avant d'être emmenés pour certains à la brigade. Ils ont tous pu regagner leur domicile ce soir.



L'enquête porterait sur l'attribution de marchés publics, notamment dans le cadre de marchés à bons de commandes.



Pour rappel, le rapport de la Chambre régionale des Comptes publié en 2019 avait épinglé la gestion du Sidélec, le niveau de contrôle de la concession avait notamment été pointé du doigt.



Selon les premiers éléments, des entrepreneurs bénéficiaires des marchés pourraient aussi être concernés dans l'affaire et sont susceptibles d'être entendus prochainement par les enquêteurs du Parquet national financier.



Le SIDELEC (Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion), a été créé en 2000 et son président est Maurice Gironcel. Sur son site, le syndicat se définit comme "un acteur essentiel de l’énergie à La Réunion. En tant qu’établissement public de coopération intercommunale, sa compétence est la redistribution de l’électricité dans les 24 communes de l’île" qui "consacre 90% de ses dépenses à l’investissement".



Le syndicat intercommunal dit agir "pour la mise en œuvre de démarche de maîtrise de la demande d’énergie" et il a "pour mission de contrôler la délégation du service public de distribution d’électricité concédé à EDF".



Interrogé, le Sidélec ne souhaite pas faire de commentaires pour l'instant.