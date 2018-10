Perquisition au domicile de Mélenchon: "Une agression politique inadmissible", dénonce Ratenon

Nous avons vécu ce matin une agression politique inadmissible. Tôt, les bureaux et le domicile de Jean-Luc MELENCHON ont été perquisitionnés sur la base d’éléments fantaisistes.



J’exprime ma totale solidarité à notre Président de groupe, à mes collègues députés et aux collaborateurs anciens et actuels.



C’est le travail des députés de la F.I qui gêne et le pouvoir tente de faire pression comme dans les années noires de la démocratie.



Jean-Luc MELENCHON a peut-être tort de trop dénoncer la politique désastreuse du Gouvernement contre les plus modestes, les plus pauvres.



Jean-Luc MELENCHON a peut-être tort de présenter un contre budget à celui du Gouvernement qui appauvrit davantage les Français.



Jean-Luc MELENCHON a peut-être tort encore de se préparer et de prouver être en capacité de diriger le pays en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale.



Tout cela ne plait pas. Le pouvoir veut intimider avec des méthodes honteuses.

IL ne fait que renforcer notre détermination à le combattre.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion

Vice-Président du Groupe FI à l’Assemblée Nationale