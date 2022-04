A la Une . Perpignan : Un quinquagénaire commet un vol pour retourner en prison

C'est une histoire quelque peu insolite qui s'est déroulée à la mi-avril à Perpignan. Déjà condamné à une vingtaine de reprises, un homme âgé d'une cinquantaine d'années et souffrant de troubles du comportement, a vu son voeu exaucé en étant incarcéré de nouveau après un vol commis dans une boulangerie rapporte L'Indépendant. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 10:49





En effet, après un énième coup de sang dans le tribunal et après s'être fait sortir par la sécurité, "les juges ne déposant plus plainte"



Il s'est rendu pour cela dans une boulangerie de Rivesaltes et a profité de l'absence de la commerçante pour dérober 300 euros. Il sera interpellé le soir même et avouera lors de sa garde à vue vouloir retourner en prison explique la procureure. Cette dernière ajoute qu'elle a du le menacer de ne pas l'incarcérer afin de le calmer au vu de son insistance.



Lors de l'audience, cette dernière a requis 3 mois de prison assortis à des soins qui accompagneront la détention du prévenu. Lors du verdict, ce dernier, "toujours aussi imprévisible" précise le média, a surpris l'assistance en déclarant ne plus vouloir aller en prison.



