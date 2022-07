A la Une . Perpignan : Un homme immole ses parents par le feu

Un trentenaire a tenté de tuer ses parents en les immolant. Transférées à l’hôpital, les victimes sont dans un état grave. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 25 Juillet 2022 à 08:04

C’est dans la nuit de samedi à dimanche qu’un horrible drame a eu lieu à Perpignan, dans le quartier Saint-Jacques. Un homme de 30 ans a immolé ses parents par le feu. Les victimes ont été brûlées à 80% et sont dans un état grave.



L’auteur présumé est en fuite et est activement recherché indique le Parquet. Il a utilisé un engin incendiaire artisanal.



