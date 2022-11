A la Une .. Pérou : un camion de pompiers coupe la trajectoire d'un avion de ligne, des témoins ont filmé l'accident

​Un Airbus A320 lancé à pleine vitesse a percuté un véhicule de pompiers qui lui a coupé la trajectoire sur la piste de l'aéroport international de Lima. Par LG - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 17:08

Les 102 passagers du vol de la compagnie aérienne LATAM, la compagnie aérienne la plus importante d'Amérique du Sud, sont sains et saufs mais deux pompiers qui se trouvaient dans leur véhicule sont décédés ce vendredi au Pérou. Un troisième pompier se trouve quant à lui dans un état critique.



Pour une raison qui reste à déterminer, le camion des secouristes s’est engagé sur la piste alors qu’un avion de ligne était en phase de décollage.



Au moment du choc, alors que l’avion était lancé à pleine vitesse, des flammes ont jailli de l’Airbus A320 mais les 102 passagers et six membres d'équipage ont pu s’extraire de l’appareil en bout de piste.



Le trafic de l’aéroport international de Lima a été interrompu et les avions qui devaient s’y poser ont été déroutés vers l'aéroport de Pisco situé à 250 km au sud de la capitale péruvienne.

🇵🇪 | URGENTE: El camión de bomberos número 3 (el primero del vídeo) impacta luego contra el avión que estaba por despegar del aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú. pic.twitter.com/M5sfg92Aov — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2022

A LATAM Airlines Airbus A320 flying from Lima to Juliaca crashed into a fire truck during takeoff at Jorge Chavez International Airport. pic.twitter.com/w7tWeaeq1I — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 19, 2022

According to local media, two firefighters were killed in the clash. None of the passengers on the plane were hurt. pic.twitter.com/p5oIYCKZpB — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 19, 2022