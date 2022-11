A la Une . Pérou : Un Airbus percute un camion de pompiers au décollage

L'accident s'est produit en fin de semaine dernière à l'aéroport de Lima. Un avion en pleine opération de décollage a percuté un véhicule terrestre qui traversait la piste. Par La rédaction - Publié le Lundi 21 Novembre 2022 à 09:10

Le vol intérieur de la compagnie LATAM entre Lima et Juliaca a été interrompu au moment du décollage. L'Airbus qui transportait 102 passagers est entré en collision avec un camion de pompiers.



L'aile droite de l'avion a percuté le véhicule et a provoqué un incendie. Deux pompiers sont décédés suite à ce choc.

LATAM Airlines A320neo has been hit by a vehicle crossing the runway while taking off from Lima Airport in Peru. More to follow. pic.twitter.com/oPchYx7nbM

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 18, 2022