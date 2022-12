A la Une .. Pérou : Le président Pedro Castillo destitué et placé en détention provisoire

Le président Pedro Castillo a été destitué ce mercredi. Selon les médias péruviens, l'ancien chef d'Etat a été transféré vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 08:04

Le président Pedro Castillo, arrivé au pouvoir en juillet 2021, a été destitué par le congrès mercredi. L'ancien chef d'Etat est désormais en détention provisoire, poursuivi pour "rébellion" et "conspiration". Celui-ci aurait voulu se réfugier à l’ambassade du Mexique pour y demander l’asile mais a été arrêté avant, selon TV5 Monde.



Sa vice-présidente, Dina Boluarte, a été désignée pour le remplacer à la tête de ce pays coutumier des crises politiques, devenant la première femme à occuper la fonction.



Selon les médias péruviens, l'ancien chef d'Etat a été transféré vers une base des forces spéciales de la police à Lima. Il devrait y être détenu pour une durée maximale de 15 jours.



C'était la troisième motion de destitution à laquelle Pedro Castillo a dû faire face, les deux premières, pour "incapacité morale", n'ayant pas abouti.



À l'homme issu du parti Pérou Libre, se revendiquant du socialisme et du marxisme, le Parlement dominé par l’opposition de droite reprochait un chaos permanent, rapporte TV5 Monde.