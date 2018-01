Pérou : La chute d’un autocar du haut d’une falaise fait 48 morts

Un car transportant 55 passagers et deux chauffeurs a chuté d’une falaise, depuis la route Panamericana Norte, hier vers 11h43 au Pérou.



Le bilan fait état de 48 morts et 6 survivants dont 4 dans un état grave. Le car faisant route vers la capitale sur un axe dédié aux camions et autobus, est entré en collision avec un autre véhicule, chutant d’une centaine de mètres dans un ravin.



Selon le ministre des Transports et de la Communication, Bruni Giuffra, ce drame serait dû à un excès de vitesse des deux véhicules.



Les secours sont intervenus par hélitreuillage ou sont descendus depuis la falaise.



Luis Martinez, représentant de l’entreprise de Transport San Martin de Porres, propriétaire du véhicule de transport, a déclaré que "le chauffeur du bus a beaucoup d’expérience" et que le bus avait passé un contrôle mécanique avant de partir de Huacho.



Le président PedroPbalo Kuczynski s’est exprimé via son compte twitter : "Il est très douloureux pour nous en tant que pays, de souffrir d’un accident de cette gravité. Ma profonde solidarité rejoins la douleur des parents."