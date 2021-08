A la Une . Permis retiré sur le champ et deux-roues bientôt détruit pour deux usagers de la route

Les gendarmes ont procédé hier mardi à une série de contrôles sur les axes routiers dans l'ouest et dans le Nord. Parmi les nombreuses infractions au code de la route relevées, deux usagers se "distinguent". Par LG - Publié le Mercredi 25 Août 2021 à 14:16

Dans la matinée du mardi 24 août 2021, de 06h30 à 10h30, les motocyclistes des brigades motorisées de Saint-Paul et de la Rivière Saint-Louis ont réalisé deux actions de contrôle des flux routiers sur la RN1.



Un premier contrôle a été mis en place à hauteur du viaduc du Bernica, commune de Saint-Paul, et un second sur la commune de la Possession.



Le bilan fait état de 31 infractions constatées parmi lesquelles 10 circulations non autorisées sur la voie dédiée, 9 vitesses avec interception dont un conducteur qui s’est vu retirer son permis de conduire sur le champ, et 4 dépassements par la droite,



1 défaut d’assurance, 3 défauts de contrôle technique, 1 usage de téléphone, 2 plaques d’immatriculation non conformes et 1 non-respect d’une mesure d’immobilisation ont également été constatés.



Le même jour, dans l'après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoit, appuyés par les militaires de la brigade de Sainte-Marie, ont opéré un contrôle de vitesse sur la RN2.



Ce n’est pas moins de 17 automobilistes qui ont été interceptés pour diverses infractions dont : 11 excès de vitesse, 1 conduite malgré la suspension administrative du permis de conduire, 1 téléphone au volant, 2 défauts d'équipements de deux-roues et 1 contrôle technique.



Fait particulier : Un pilote de deux-roues (multi-récidiviste) a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer et alcoolémie délictuelle. Le deux-roues a été saisi et devrait être détruit dans les prochains jours.





