A la Une . Permis retiré pour un ambulancier trop pressé

Les gendarmes ont dressé de nombreux contrôles routiers durant ce week end. Parmi les infractions constatées, celle du comportement à risque et sans raison valable d'un ambulancier étonne. Un comportement qui vaut à ce professionnel un "carton rouge" puisqu'il perd son permis. Par LG - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 19:13

Un ambulancier a été contrôlé en excès de vitesse samedi après-midi sur la RN3, par les motocyclistes de Saint-Benoît. Il roulait à 135 km/h au lieu de 80 Km/h. Le professionnel effectuait un transport de patient non urgent c'est-à-dire sans engagement du médecin régulateur du SAMU974. Le permis de conduire de ce professionnel a été retiré immédiatement.

La gendarmerie rappelle que les véhicules d'intérêt général prioritaires sont donc prioritaires par nature et sous réserve de l’usage de l’avertisseur, et de l’urgence de la mission. Il s'agit donc des services de police, gendarmerie, douanes, pompiers, des véhicules d’intervention des unités mobiles hospitalières (SAMU et SMUR), des véhicules affectés au transport de détenus ainsi que tout véhicule escorté par la police ou la gendarmerie.



Les ambulances sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage



L’ambulance privée peut, après activation des feux lumineux bleus et « tri-ton » sonore, bénéficier d’une facilité de passage ainsi que les associations médicales SOS médecins, de transport de produits sanguins et d'organes humains, véhicule d'intervention des services gestionnaires des routes.



Enfin, une ambulance privée peut être considérée comme un véhicule d’intérêt général prioritaire si elle est requise par le SAMU. Dans ce cas, elle actionne son « 2 tons ».



D'autres points de contrôle avaient lieu aux quatre coins de l'île. Parmi eux, au cours de la nuit de samedi à dimanche, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Paul ont mis en place un dispositif de contrôle de la vitesse et de recherche des conduites addictives sur la RD6 montée de Plateau Caillou de 23 heures à 3 heures. 7 infractions ont été relevées dont 4 excès de vitesse et 3 conduites addictives.



Beaucoup de manquements chez les pro du transport en commun



Ce dimanche de 8 heures 30 à 11 heures 30, sur la RN2 à Sainte-Anne, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît ont réalisé en collaboration avec les services de la DEAL Transports, un contrôle des véhicules de transports de personnes. 11 bus ont été contrôlés, 7 verbalisés et 2 immobilisés. 15 infractions ont été constatées dont un éthylotest anti-démarrage déplombé, des non-respects de temps de conduite, de repos et conduite sans carte de conducteur.

Le bilan de la sécurité routière de ce week end en zone gendarmerie :



nombre de services réalisés : 14

nombre d'infractions : 147

nombre de rétention de permis : 20



nombre d’alcoolémie : 07

nombre de conduite sous stupéfiants : 15



nombre d’immobilisation / fourrière : 40 dont 20 en fourrière.



nombre de défaut d'assurance : 07

nombre de défaut de permis, conduite sous suspension/annulation : 03



nombre d'excès de vitesse : 16 avec interception.



nombre de non port de ceinture : 09

nombre d’usage de téléphone / distracteurs : 13

nombre de non respect de priorité : 14



nombre de non port de casque et d'équipement : 07

nombre de défaut de plaque ou plaque non conforme : 06

nombre de de vitres teintées : 05

nombre de nuisances sonores : 17

nombre de défaut de contrôle technique : 07

nombre de non-mutation de carte grise : 02

nombre de stationnements gênants : 04



nombre d'infractions à la coordination des transports : 14

nombre d’éthylotest anti-démarrage déplombé : 01