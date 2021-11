A la Une . Permis retiré et voiture confisquée pour un "accro" de la route

Tout au long du week-end, les motocyclistes de l’EDSR, renforcés des effectifs des compagnies de gendarmerie, ont mené des actions de lutte contre l’insécurité routière en ciblant les infractions graves génératrices d’accidents. Des faits particuliers sont à signaler. Par LG - Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 à 18:14

Vendredi de 21h00 à 23h 00, les gendarmes de la COB Saint-Paul avec l'appui de deux motocyclistes de la Rivière Saint-Louis ont réalisé un contrôle de zone, sur le front de mer de Saint-Paul où plusieurs infractions ont été relevées.



Les faits les plus graves ont été commis par un jeune homme âgé de 29 ans, originaire de l'Epéron, qui a été dépisté positif aux stupéfiants (Cannabis - Héroïne) et à l'alcool (0,51 Mg/l). Les vérifications ont permis de constater que ce délinquant routier circulait sans assurance et sans contrôle technique. De plus, 4,8 grammes d'herbe de cannabis ont été découverts dans sa voiture.



Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et sa voiture a fait l'objet d'une mise en fourrière. Il devra expliquer son comportement devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis dans les prochains jours.



Dimanche de 03 h 00 à 07 h 00, 11 motocyclistes de l’EDSR ont mené une opération de contrôle de zone, sur les communes de Sainte-Suzanne et de Saint-Paul (Saint-Gilles-Les-Bains). 21 infractions, dont 16 liées aux conduites addictives ont été relevées.



Ce dimanche après-midi de 15h00 à 18h00, les motocyclistes de la Rivière Saint-Louis ont réalisé un contrôle des conduites addictives sur le secteur de Grand Anse. Plusieurs infractions ont été relevées dont 2 conduites addictives.



BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS: 18

NOMBRE D'INFRACTIONS : 269

NOMBRE DE RETENTION DE PERMIS : 17

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 23

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 4

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 33 dont 12 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D'ASSURANCE : 8

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION / ANNULATION : 2

NOMBRE DE VITESSE : 178 dont 10 avec interception

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 8

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 16

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 11

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT PILOTE DEUX-ROUES : 3

NOMBRE DE DÉPASSEMENT DANGEREUX : 3

NOMBRE NON-RESPECT LIGNE CONTINUE : 1

NOMBRE ÉMISSION BRUIT : 6

NOMBRE REFUS OBTEMPÉRER : 1

NOMBRE DÉTENTION STUPÉFIANTS : 1