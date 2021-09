A la Une . Permis et Audi A3 retirés des mains d'un conducteur inconscient

Policiers et gendarmes vont de surprise en étonnement lors de leurs innombrables contrôles routiers. Si les jours de week end concentrent le plus gros des comportements à risques, ils peuvent survenir à tout moment et pas que sur les grands axes routiers. La preuve avec cet automobiliste en excès de vitesse en pleine agglomération. Par Régis Labrousse - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 19:10

Mardi dernier 31 août, les gendarmes de la compagnie de gendarmerie de Saint-Benoît ont procédé à un contrôle routier axé sur la vitesse des automobilistes.



A 18H30, un conducteur a été flashé à 139 km/heure dans le secteur de Pointe au Corail à Sainte-Rose. Le chiffre retenu pour la verbalisation était de 132 km/h.



Le conducteur a pris des risques insensés, autant pour les autres usagers de la route ou de piétons, que pour lui. Il roulait dans une zone en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. L’histoire ne dit pas si ce conducteur était pressé de rentrer chez lui à trente minutes du couvre-feu, toujours est-il qu’il a fini son trajet dépouillé de deux pièces importantes.



Ce comportement inconscient lui a valu le retrait de son permis sur le champ. Son Audi A3 a elle aussi été placée en fourrière sans plus de délai.