Permis de conduire, bourse étudiante, harcèlement scolaire : Les annonces d’Elisabeth Borne

Les tristes actualités des derniers mois concernant le harcèlement scolaire auront trouvé écho auprès du gouvernement. L’Etat entend lutter de façon prioritaire contre le phénomène à travers un "plan interministériel" contre le harcèlement scolaire, qui sera présenté et effectif d’ici la prochaine rentrée.Les autres annoncent s’adressent particulièrement aux jeunes stagiaires et aux étudiants. Elisabeth Borne l’avait déjà presque annoncé, le gouvernement va ouvrir le permis de conduire aux jeunes de 17 ans . La mesure prendra effet dès 2024, a-t-elle confirmé ce mardi. Une aide au permis de conduire de 500 euros sera accordée aux apprentis en lycée professionnel.La Première ministre a par ailleurs annoncé un plan de rénovation des résidences universitaires qui sera également activé dans les Outre-mer. Au total, 12.000 logements seront réhabilités d’ici 2026.Autre bonne nouvelle pour les étudiants de La Réunion et des autres territoires ultramarins : les bourses vont être augmentées. En plus de la hausse mensuelle de 37 euros du montant des bourses étudiantes mise en place fin mars derniers, les étudiants habitant en Outre-mer percevront une augmentation supplémentaire de 30 euros à la rentrée prochaine, et ce, pour faire face au coût de la vie sur place.