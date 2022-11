A la Une . Permis de conduire : Les Réunionnais pourront bientôt choisir eux-mêmes leur date d'examen

À partir du 12 décembre prochain, les candidats au permis de conduire résidant à La Réunion pourront choisir eux-mêmes leur date d’examen via une application déjà utilisée dans 66 départements français. Par N.P - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 14:15

À partir du 12 décembre 2022, grâce à l’application « RDV Permis », il sera désormais possible à La Réunion de réserver en ligne sa place pour passer son examen du permis de conduire pour les sessions à partir de janvier 2023.



Fondée sur les principes de la liberté et de la responsabilisation du candidat et de son formateur, l’application RDV Permis, est déjà utilisée dans 66 départements français.



RDV Permis est un système de réservation nominative des places à destination des candidats, qui en font la demande par voie électronique, soit par le biais de leur auto-école, soit via leur propre compte sur le site de réservation.



En rendant le candidat désormais responsable de sa place d’examen, et donc décisionnaire des dates et lieux de passage, en collaboration avec son formateur, RDV Permis modernise et facilite l’accès à l’examen pratique du permis de conduire.





