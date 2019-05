Permis de conduire: Le gouvernement veut réduire son coût de 30%

Réduire le coût du permis de conduire faisait partie des promesses du Président de la République, son Premier Ministre en a annoncé les premières mesures ce jeudi, lors de la visite du CFA de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente. Le but est de "faire en sorte que le prix moyen du permis de conduire diminue sensiblement, de l'ordre de 30%", comme le souligne Le Parisien. Le permis de conduire coûte en moyenne aujourd'hui 1700 euros.



Aux côté de Edouard Philippe, Christophe Castaner a dévoilé les dix mesures, qui devront être mises en places d'ici courant 2020. On connait déjà la volonté de la gratuité de l'apprentissage, tout comme le premier examen du code de la route, pour les jeunes volontaires en service national universel (SNU).



Le gouvernement souhaite également mettre en place un simulateur en ligne pour comparer les tarifs des autos-écoles ou encore moderniser l'épreuve en proposant la réservation en ligne des places d’examen. Cette modernisation sera en expérimentation dans cinq départements français pendant huit mois. A noter que l'âge pour passer l'examen sera abaissé à 17 ans, bien que l'élève ne pourra conduire qu'une fois devenu majeur.



Le gouvernement tend aussi à développer l'apprentissage sur simulateur, jusqu'à 10 heures sur les 20 heures réglementaires pourront être effectuées, ou encore favoriser l'apprentissage sur boîte automatique, afin de réduire le nombre d'heures obligatoires à 13 heures, ainsi que le délais d'obtention du permis de conduire de 6 à 3 mois.



En cas d'échec à l'examen, il sera désormais possible au futur conducteur de se faire supervisé par un titulaire du permis de conduire depuis au moins 5 ans, afin d'éviter le surplus d'heures à l'auto-école. D'autant que petite nouveauté également, "plus le niveau est faible le jour de l’examen, plus le temps pour obtenir une nouvelle date sera long", confie Le Parisien.