Permis à 17 ans : Des interrogations en attendant l'annonce de la Première ministre

C'est en 1922 que le permis de conduire est devenu accessible à l'âge de 18 ans, avec l'abaissement de la majorité qui était jusque-là fixée à 21 ans. Plus d'un siècle plus tard, la Première ministre s'apprête à annoncer l'abaissement de l'âge légal à 17 ans pour pouvoir conduire sur les routes françaises.



Si passer le permis à 17 ans est déjà possible pour les élèves ayant opté pour la formation en conduite accompagnée, pour autant, il ne peuvent conduire qu'à 18 ans, âge de leur majorité. Cette décision, sur fond d'égalité de déplacement pour tous les jeunes, soulève plusieurs questions. Qui sera responsable pénalement et pécuniairement en cas d'accident grave impliquant des tiers, le conducteur étant mineur ? L'âge de la majorité va-t-il être aussi abaissé à 17 ans ? Qu'entend le gouvernement lorsqu'il annonce un permis plus rapide et moins cher ?



À l'heure ou le permis de conduire coûte toujours plus cher en raison de l'augmentation des prix et de l'inflation, il convient de rappeler que les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. Au-delà des accidents mortels et matériels, de nouveaux fléaux sont à mettre au crédit du comportement des conducteurs : la conduite sous stupéfiants, la conduite avec le téléphone portable, le délit de fuite ou encore le refus d'obtempérer. Les chiffres ne mentent pas, 25% des accidents touchent la tranche des 18-24 ans. Or, le gouvernement ne cesse de promettre un permis "plus rapide et moins cher" à l'heure ou l'on ne cesse de renforcer les contrôles au nom de la sécurité routière. Où est la place de la formation du conducteur dans tout ça ?



Renseignements pris auprès des auto-écoles, il apparait que la durée moyenne de la formation d'un conducteur avoisine 35 heures de conduite en fonction des capacités de l'élève. Entendez par formation la maitrise de l'ensemble des automatismes à acquérir par un apprenti conducteur pour conduire en parfaite autonomie. La législation actuelle permet de présenter un élève à l'examen du permis à partir de 14 heures de conduite sur un véhicule à boite automatique et 20 heures sur un véhicule à boite manuelle. Partant de ces éléments, une question se pose : doit-on préparer un élève à passer l'examen (permis plus rapide et moins cher) ou lui fournir une formation ?



Pour répondre à ces questions, nous avons contacté Eric Marcely, professionnel de la conduite depuis 30 ans. Son positionnement et ses réponses sont à découvrir dans la vidéo ci-dessous. :