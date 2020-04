Permanence CAUE : calendrier de mai 2020

le calendrier des permanences des architectes conseillers du conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement dans notre commune pour le mois de mai 2020 :



Pour SAINT LEU- LUNDI 11 MAI et 25 MAI 2020 : matinée



Les permanences en mairie ne sont pas assurées physiquement pendant toute la durée du confinement. Cependant, comme depuis le début du confinement, nous continuons à assurer le conseil aux particuliers par téléphone, mail et visioconférence.



Les appels seront toujours reçus par le CAUE au 02 62 21 60 86, et transférés à nos architectes conseillers qui traiteront les demandes selon les dates de consultations prévues en mairie. Ils pourront prendre également des rendez-vous téléphoniques avec les pétitionnaires pour échanger sur leur projet de construction et/ou d’extension de maison.



