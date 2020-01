A la Une ... Périscolaire: Rien ne va plus entre le foyer de Joinville et la Ville de Saint-Denis

Les rapports sont tendus entre l'association Foyer de Joinville et la mairie de Saint-Denis. Le sujet de discorde : les activités périscolaires, gérées jusqu'ici par le foyer, que la mairie a décidé de confier à la SPL Opé (Oser pour l'éducation).



Depuis la rentrée, c'est la cacophonie. Les deux structures ont le même positionnement et les parents ne savent plus où donner de la tête. "Ils sont en panique", indique la directrice de l'association Foyer de Joinville, Noëla Médéa, pour qui cette cession ne peut pas intervenir si tôt.



"Déjà juridiquement ce n'est pas possible. Nous avons un plan de continuité depuis notre redressement en 2013. Et céder les activités, c'est enlever de la substance et donc affaiblir le foyer", explique-t-elle, évoquant également les problématiques liées aux emplois et à la transmission des données personnelles des enfants.



"Joinville, c'est un patrimoine"



"Il n'y a plus de dialogue, et là les activités sont reprises de force", dénonce la la directrice du Foyer de Joinville.



Pour l'association, ce n'est pas un hasard si la mairie veut la cession rapide des activités. "Nous avions demandé, par le biais de notre administrateur judiciaire, de reporter mais la mairie a refusé", note-t-elle, rappelant les échéances très prochaines des élections. " Donc nous sommes dans une impasse" .



Outre le côté juridique, cette cession revêt également une autre dimension : "Joinville aura 50 ans l'année prochaine, c'est un patrimoine. Le conseil d'administration ne veut pas voir Joinville disparaître. Ses 7 membres ont toujours fait du pur bénévolat avec aucun avantage. Ça leur fait mal au cœur", conclut la directrice.







