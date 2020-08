A la Une ... Période de quiétude: Il dénonce un "greenwashing" ne profitant pas aux baleines

Photographe sous-marin amateur, François Baelen estime que le nouvel arrêté préfectoral encadrant l'approche des baleines ne profite pas vraiment aux géants des mers... mais plutôt au "business cétacés". Reprochant un "greenwashing" au détriment des baleines et des particuliers passionnés, il pousse un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Sa tribune : Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 10:56 | Lu 499 fois

"Un nouvel arrêté préfectoral pour encadrer nos interactions avec les cétacés à la Réunion.

Une bonne chose ? Oui mais…



Les mises à l’eau avec cétacés nécessitent maintenant des diplômes ne formant pas à l’approche des cétacés. A défaut d’une formation adaptée qui n’existe pas, on se rabat sur ce qui existe, à savoir les monitorats de plongée sous-marine.



Ok, pas top… mais au moins il reste la période de quiétude ? Les cétacés seront tranquilles avant 9 heures et après 16 heures.



Mauvaise pioche ! Les observations en surface sont possibles jusqu’à 18 heures. Offrons aux cétacés 2 heures de rab de notre concert de moteurs de plusieurs centaines de chevaux. Tant qu’il y a du soleil il y a des clients !



Aie aie aie ! L’arrêté prévoit aussi quand même quelques dérogations à cette période de quiétude qui seront délivrées, je cite l’arrêté, pour “un motif scientifique, pédagogique ou artistique”. Cela semble raisonnable non ?



Perdu encore ! La DMSOI délivre comme des petits pains (ou des chocolatines selon votre religion) des dérogations à cette période de quiétude. A ce jour déjà une grosse dizaine de structures commerciales bénéficient de cette dérogation (et croyez moi, ce n’est que le début).



Et les baleines dans tout ça ? Aucune différence sur le plan d’eau. Nombre de bateaux sur zones en excès, rotations incessantes sur des groupes de cétacés maintenus “au chaud” pour le bateau suivant (il s’agit de ne pas les perdre !). Aucune régulation du nombre de sorties à la journée, toujours plus de “tour operators” et cela de 7 heures (merci les dérogations) à 18 heures… soit comme avant !



Mais c’est pas grave car avec un peu de greenwashing à coup d’ecoresponsabilité et de “moi je fais mieux que les autres” ça passe comme une lettre à la poste (ou comme un arrêté préfectoral pondu en juillet).



Tant que les sous rentrent, tout va bien sur l’eau. Tant pis pour les baleines, tant pis pour les particuliers passionnés. Merci le business Cétacés."



François Baelen







Publicité Publicité