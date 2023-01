Période de fortes pluies : Soyez prudents sur les routes

Pendant les périodes de fortes pluies, soyez prudents, limitez vos déplacements sur les routes de montagne.



722 km de routes départementales sur l’île, dont 430 km se situent en montagne et sont exposées à des risques naturels. La plus grande prudence reste de mise.



Les agents de la Direction départementale des routes restent mobilisés pour effectuer les reconnaissances et rendre au plus vite la route aux usagers en toute sécurité.



Le Département entretient, améliore, sécurise et modernise son réseau routier toute l’année, un réseau essentiel pour le développement économique et social équilibré du territoire.