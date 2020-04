Social Période de fêtes religieuses: Les représentants des différentes confessions appellent au respect du confinement Jacques Billant, préfet de La Réunion, en présence de M.Omar Issop secrétaire du groupe départemental interreligieux, de Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion et des représentants des différentes confessions religieuses : M.Jean-Luc Amaravady, président de la fédération tamoule, M. Nazir Patel, président du Conseil Régional du Culte Musulman, Pasteur Christophe Cousinie pour l’ Eglise protestante, s’exprime sur les mesures de confinement à la veille du week-end pascal et au vu des échéances du calendrier religieux.

"Le confinement sera soumis à dure épreuve: la période religieuse du mois d’avril, indique le préfet Jacques Billant, Je n’ai aucun doute sur le fait que la foi de chacun saura s’adapter à ces contraintes."



Alors que de nombreux Réunionnais s’apprêtent à célébrer Pâques, le Nouvel An tamoul, ainsi que le début du jeûne du Ramadan prévu aux alentours du 24 avril, le respect des mesures de confinement, "qui sauve des vie", est plus important que jamais.





"Foi et raison sont indissociables, il ne faut pas baisser la garde"



Le représentant du dialogue interreligieux a également pris la parole pour appeler au respect des mesures de confinement durant les fêtes religieuses à venir. Il invite les croyants de toutes confessions à vivre cette période comme quelque chose de positif:



"Il faut transformer le confinement en moment de réflexion, de méditation, de lecture, de recherche du savoir, mais surtout de renforcement du socle familial autour des valeurs de patience et amour".





"Confinement confinement confinement: Rest out kaz ! Sort’ pa la kaz ! "



Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion s’est également exprimé en ce vendredi saint:



"à travers cette épidémie, nous sommes invités à découvrir notre fragilité, elle nous fait prendre conscience qu’on doit être solidaires, ce qui en appelle à notre responsabilité".



Figure d’autorité religieuse chez les catholiques de La Réunion, Monseigneur Aubry a insisté sur l’importance de respecter le confinement et de renoncer aux célébrations traditionnelles en ce week-end de Pâques, comme la grande messe habituelle, qui a dû être reporté: "Confinement, confinement, confinement: Rest out kaz! Sort’ pa la kaz!"



Des contrôles prévus jour et nuit



Jacques Billiant est revenu sur les deux derniers arrêtés signés hier pour renforcer le confinement suite aux constatations sur le terrain des forces de l’ordre:

La fermeture des commerces à 19H tous les jours, et l’interdiction d’accès aux plages : "le sport devenant une excuse pour se regrouper sur le littoral".



"Les forces de l’ordre seront mobilisées jour et nuit pour sanctionner ceux qui doivent l’être, prévient-il, ces contrôles ne visent pas les personnes de bonne foi, ils visent les irresponsables".



En avril, les forces de l’ordre ont notamment réalisé 150.000 contrôles et ont verbalisé plus de 6600 fois. Une centaine de sanctions ont également été prises à l’encontre des commerces qui ne respectaient pas l’interdiction de vente d’alcool passé 17h.



"Je sais que ce confinement est de plus en plus dur à respecter, notamment pour les familles qui vivent dans des appartements trop petits" a-t-il reconnu.

