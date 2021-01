Rubrique sponsorisée Période cyclonique | Communiqué de la régie des ports de plaisance du TCO

Nous sommes actuellement en période cyclonique… Amodiataires des ports de plaisance, tenez-vous informés des possibles évolutions des phénomènes météorologiques et prenez en compte les consignes qui s’appliquent dans ces situations. Par TCO - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 17:51 | Lu 94 fois

Consignes importantes à suivre en cas de cyclone Le risque cyclonique est réel chaque année entre fin novembre et fin mai, les mois de janvier à mars étant les plus favorables à la formation des cyclones susceptibles d’intéresser notre zone.



Par conséquent, prenez toutes les mesures de prévention nécessaires :



Renforcez vos amarres

Rangez tous les objets susceptibles de s’envoler

Ramassez vos encombrants sur les pontons + d’infos sur les consignes à respecter (vous avez également déjà reçu ce document par e-mail de la part de la régie des ports de plaisance du TCO)





Tenez-vous informés de la météo

Tenez-vous informés de l’évolution du système cyclonique en cours !

Le risque cyclonique est réel chaque année entre fin novembre et fin mai, les mois de janvier à mars étant les plus favorables à la formation des cyclones susceptibles d’intéresser notre zone.Par conséquent, prenez toutes les mesures de prévention nécessaires :Tenez-vous informés de l’évolution du système cyclonique en cours !







+ d’infos sur le site de Météo France La Réunion

Tout au long de l’année, Météo-France La Réunion émet également les bulletins de vigilance météorologique (comme pour les fortes pluies, les vents forts, les orages, les fortes houles) lorsque des phénomènes météorologiques dangereux sont susceptibles de se produire et vous prévient lors de l’approche d’une tempête ou d’un cyclone tropical