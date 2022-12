Père fouettard pour le Gouvernement

Si on établit une hiérarchisation des responsabilités, le gouvernement vient en tête de tableau...:

Sous l'influence des écolos, encore eux, il n'a jamais cessé de casser le transport individuel et l'usage de la voiture ..tout était bon pour montrer du doigt l'automobiliste et démanteler l'industrie automobile, applaudit en cela par tous les bêtas.

Il a désorganisé le transport aérien dans les liaisons régionales ...

Tout cela au seul profit du transport ferroviaire...

Sauf qu'il n'a jamais su prendre en charge ce système de transport à sa juste valeur livré au capitaliste européen par la privatisation de grandes lignes ...

Laissant à la charge des territoires régionaux les lignes secondaires peu rentables...

Faut-il en vouloir aux grévistes de faire grève au moment des fêtes ?

Certainement que non ...ils sont libres d'établir le rapport de force nécessaire devant un tel désastre.

Je n'aurai pas le cul entre chaises ! bien assis dans mon fauteuil créole .

Quand à cela s'ajoutent des revendications professionnelles plus que justifiées...celles des contrôleurs notamment .

Oui, je sais ,je fais du Poutou en disant celà...

Les Français ont-ils le droit de faire valoir leurs droits de réjouissances sur le dos des minorités qui voient leurs conditions de travail se dégrader ...au fil du temps.

C'est fort de café d'incriminer les grévistes ..

La faute en revient d'abord à ceux qui ont conduit à cette situation et à amener les cheminots à faire grève .

Il ne peut y avoir d'inversion des responsabilités.

Surtout quand on est un État doté d'un Ministre des transports.

Gouverner c'est prévoir ....

Il ne faut pas politiser le train, juste le voir dans sa réalité...ça ne fonctionne pas ou plutôt ça roule plus .

En tout cas, l'horloge gouvernementale n'est pas à l'heure.