A la Une . Perdu à Saint-Gilles, un chat est retrouvé au sommet du Grand Bénare Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 14 Mai 2020 à 15:26 | Lu 1613 fois





Papaye, un chat tigré, a disparu le 29 décembre 2019 du côté de Saint-Gilles-les-Bains. Le chat âgé de 6 ans venait de subir une intervention de la mâchoire et avait besoin de soins et d'aide pour s'alimenter. C'est donc une famille très inquiète pour son animal de compagnie qui poste une annonce sur la page Facebook à cette époque-là. Retrouvé une première fois, Papaye reprend malheureusement la poudre d'escampette quelque temps après. Un incroyable périple l'attend.



Ce 11 mai, alors qu'elle se balade au sommet du Grand Benare, une jeune randonneuse aperçoit un chat. Elle s'en approche et constate qu'il a un tatouage dans l'oreille. Une chance de retrouver son propriétaire donc.



Elle décide alors de récupérer l'animal. Après avoir pris contact avec la page Facebook Pattes en cavale 974, il s'avère qu'une annonce a été postée pour un chat dénommé Papaye et la vérification d'identification confirme que c'est bien lui !



"Sa famille ne comprend pas comment il a atterri là-bas", à plusieurs dizaines de kilomètres de son domicile, commente Pattes en cavale. Et de rappeler le rôle primordial de l'identification de son animal car "les identifier les sauve !". Une belle histoire de retrouvailles grâce à Pattes en cavale 974 . "Un miracle", indique la page qui relaie des annonces "perdu/trouvé" d'animaux à La Réunion.



