Percuté devant son domicile au Tampon. Sa femme témoigne

Le quartier de la Châtoire est encore sous le choc. Un père de famille est toujours hospitalisé au CHU de Saint-Pierre, placé dans un coma artificiel.



Dimanche matin, vers 10H, Michaël se trouve avec plusieurs de ses enfants devant son domicile situé dans une résidence du Tampon. Tout à coup, un énorme bruit vient briser le silence sur l’avenue de l’Europe. Une voiture vient de percuter Michaël, le père de famille.



"Il était sur le parking avec les enfants. Moi je n’ai pas vu ce qui s’est passé. On a entendu 'boom'. Mon fils est venu me voir : 'maman, papa il est mort'", raconte encore émue Dominique, la mère de famille.



A deux pas de leur domicile, sur le parking, à côté des boîtes aux lettres, un homme a été fauché. Il s'agit de Michaël, son mari. L’homme de 41 ans est retrouvé inconscient. "J’ai essayé de parler avec lui. 'Michael c’est moi. Michaël c’est moi !" tentera-t-elle de le faire revenir à lui. Son mari reprend conscience mais se plaint de douleurs. Il sera pris en charge par les secouristes.



Le conducteur tente de déguerpir



"On ne peut pas dire qu’il roulait à 70, ça c’est impossible. Pour moi il roulait plus que ça", en est persuadée une voisine, dont le compagnon a immobilisé le conducteur fou alors qu’il tentait de quitter la scène de l’accident. "On ne sait pas s’il sortait du parking ou s’il rentrait dans la résidence. Il a tenté de s’enfuir. C’est mon conjoint, avec deux voisins, qui l’ont interpellé en attendant les gendarmes", affirme-t-elle.



Alors que l’auteur des faits, un homme de 48 ans habitant le même quartier, a été placé en garde à vue et devrait être déféré au palais de justice de Saint-Pierre ce mardi, Dominique souhaite adresser un message aux trop nombreux automobilistes qui jouent avec le feu. Le conducteur fou qui a percuté Michaël, et qui aurait pu faucher les enfants sans le geste protecteur du père de famille, était fortement alcoolisé.



"J’espère que mon mari s’en sortira, qu’il reviendra avec nous, je ne sais pas comment il sera. Apparemment il aura des séquelles. Il est placé en coma artificiel, avec une machine pour l’aider à respirer. C’est quelqu’un de gentil, qui ne fume pas, qui ne boit pas. C’est lui qui a sauvé ses enfants. S’il n’avait pas été là…", imagine la mère de famille avant de conclure : "moi je dis aux gens qui boivent, ne conduisez pas ! Restez chez vous ! Regardez : même sur un parking on n’est pas en sécurité."