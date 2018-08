Communiqué Perceval gaillard : "Suppression de l’APL accession : une catastrophe imminente pour La Réunion"





En plus des conséquences désastreuses sur l’économie, cette décision brutale et antisociale du gouvernement impacte également nombre de familles réunionnaises dans leur projet de vie. A titre d’exemple sur la RHI de l’Eperon à Saint-Paul, uniquement, ce sont 120 familles qui “restent à terre” avec une parcelle mais toujours pas de maison.



Ce désengagement sans précedent de l’Etat lui ferait économiser 1,7 milliards d’euros par an. A comparer par exemple avec les 5 milliards perdus avec la suppression de l’Impôt Sur la Fortune. Emmanuel Macron fait payer les travailleurs et les familles réunionnaises pour financer ses cadeaux aux plus riches.



Les collectivités subissent elles aussi le contrecoup de cette décision. La Région Réunion a dû débourser 15 millions d’euros pour débloquer les dossiers de 523 familles en attente. Les mairies la subissent également de plein fouet, comme c’est le cas sur la RHI de l’Eperon, sans avoir les moyens financiers de la Région pour compenser.



Elu député dela 7ème circonscription le combat sera de restaurer cette allocation et de la renforcer afin de répondre aux besoins de logement des réunionnais et de relancer notre économie.





Perceval Gaillard et Sandra Gence

Candidat.e.s France insoumise aux élections législatives partielles dans la 7ème circonscription.

500 entreprises et plus de 1 800 emplois menacés à La Réunion par la décision du gouvernement de supprimer l’APL-accession, tel est le cri d’alarme lancé par trois syndicats de salariés du BTP : la Capeb, la CFDT BTP et la CGTR BTP .( https://www.clicanoo.re/node/543936 ). La suppression de l’aide personnalisée au logement accession entrera en vigueur au mois d’octobre.En plus des conséquences désastreuses sur l’économie, cette décision brutale et antisociale du gouvernement impacte également nombre de familles réunionnaises dans leur projet de vie. A titre d’exemple sur la RHI de l’Eperon à Saint-Paul, uniquement, ce sont 120 familles qui “restent à terre” avec une parcelle mais toujours pas de maison.Ce désengagement sans précedent de l’Etat lui ferait économiser 1,7 milliards d’euros par an. A comparer par exemple avec les 5 milliards perdus avec la suppression de l’Impôt Sur la Fortune. Emmanuel Macron fait payer les travailleurs et les familles réunionnaises pour financer ses cadeaux aux plus riches.Les collectivités subissent elles aussi le contrecoup de cette décision. La Région Réunion a dû débourser 15 millions d’euros pour débloquer les dossiers de 523 familles en attente. Les mairies la subissent également de plein fouet, comme c’est le cas sur la RHI de l’Eperon, sans avoir les moyens financiers de la Région pour compenser.Elu député dela 7ème circonscription le combat sera de restaurer cette allocation et de la renforcer afin de répondre aux besoins de logement des réunionnais et de relancer notre économie. B.A Lu 104 fois





Dans la même rubrique : < > Vincent Defaud réagit au communiqué de Perceval Gaillard UNSA: "Qui a intérêt à saboter l'ouverture du CHOR ?"