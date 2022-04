Communiqué Perceval Gaillard et Sandra Gence candidats dans la 7ème : Un comité de soutien créé

Un comité de soutien en faveur de Perceval Gaillard et Sandra Gence a été créé pour les prochaines législatives. Ceux-ci sont candidats dans la 7ème circonscription. Par N.P - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 16:49

Nous, universitaires, syndicalistes, acteurs associatifs, agriculteurs, commerçants, artistes...appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon les 10 avril et 24 avril et pour Perceval Gaillard et Sandra Gence, dans la 7ème circonscription aux élections législatives des 12 et 19 juin.



En effet nous considérons que ces élections sont liées et portent des enjeux fondamentaux pour le pays. Il s'agit d'élire un président sur la base d'un programme de rupture et d'envoyer des député.e.s défendre La Réunion à l'Assemblée nationale.



Ainsi nous nous engageons aux côtés de Perceval Gaillard et Sandra Gence qui ont déjà porté deux fois le programme et la parole de Jean-Luc Mélenchon dans cette circonscription. Travailleurs sociaux, nous connaissons leur engagement auprès de la population et en particulier de celles et ceux qui souffrent le plus ; militants de la première heure, nous savons leur connaissance du programme l'Avenir en Commun et en particulier de son livret Outre-mer ; élu local, nous constatons le travail fourni par Perceval Gaillard pour rendre concrètes des propositions insoumises (mutuelle communale, politique de la ville, lutte contre l'illettrisme) et sa capacité à porter les sujets réunionnais à l'échelle nationale et internationale.



Ce comité de soutien a donc vocation à se transformer très vite en comité de campagne afin de faire des propositions de lois concrètes sur les sujets majeurs que rencontre La Réunion : éducation, santé, écologie, culture, logement, fiscalité, agriculture, retraites, frais bancaires, lutte contre les monopoles...il a également vocation à s'élargir à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le programme l'Avenir en Commun et la méthode de construction partagée de textes de lois.



Voter pour Jean-Luc Mélenchon et l'Avenir en Commun c'est à la fois sanctionner la politique de Macron et les vieilles pratiques mais aussi rendre possible un autre monde pour La Réunion et la France.



ARNASSALOM Cédric, président de l'Association Jeunes De Demain (insertion, environnement), La Saline

CANCADE Cathy, artiste/auteur, Les Avirons

CAPELLA Jeremy, commerçant, Saint-Gilles les Bains

CAROUPAYE-CAROUPIN Gerald, président de l'Association Troussail (animation socio-culturelle), La Saline



COQUET François, artisan, Les Avirons

EBRARD Sandrine, artiste, Saint-Leu

De LACROIX-HERPIN dit "Pinpin", saxophoniste et professeur retraité, Saint-Paul

LEBON Laurent, agriculteur, Saint-Leu

MEDEA Loran, sociologue

MONGA Lolita, auteur/comédienne, Saint-Paul

MERION Lino, danseur, Saint-Paul

POININ-COULIN Alexis, président de l'association KAALY-MARIAMMEN-PANDJALEE, Villèle

VALLON-HOARAU CROSSON Patricia, syndicaliste et enseignante, Trois Bassins

ZANETTE Isabelle, présidente de l'association L'Ass'des As, Saint-Gilles Grand-Fonds