Perceval Gaillard apporte son soutien aux grévistes d’Albioma

Depuis Paris, ce jour où nous allons voter la motion de censure transpartisane contre la

réforme des retraites et pour faire tomber le gouvernement, j'apporte tout mon soutien aux agents de la centrale électrique du Gol qui se sont mis en grève pour protester contre cette réforme brutale et antidémocratique.

Le président Macron, par son refus d'entendre le peuple et son mépris de la démocratie parlementaire, porte l'entière responsabilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les grévistes du Gol ont parfaitement raison de défendre leur statut et leur régime spécial vieux de plus de 70 ans.



Je tiens d'ailleurs à saluer l'esprit de responsabilité des agents de la centrale en grève qui ont laissé l'outil de production dans les mains de la direction afin de ne pas provoquer d'avarie et de ne pas bloquer l'approvisionnement en électricité de la population. Force est de constater, ici comme ailleurs, que sans les travailleurs et les travailleuses des métiers dits pénibles, la société ne fonctionne pas.



J'appelle donc une fois de plus au retrait de cette réforme injuste, illégitime et antidémocratique qui frappe l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays sans qui le pays serait à l'arrêt



Perceval Gaillard

Député de la 7ème circonscription de La Réunion