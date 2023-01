La grande Une Perceval Gaillard : "Macron n’a pas la légitimité pour un tel recul social"

Au lendemain de la manifestation d’ampleur contre la réforme des retraites, le député insoumis a présenté ses vœux à la presse et en a profité pour rappeler l’importance de ce combat. Perceval Gaillard a dressé un bilan de cette première année à l’Assemblée nationale. Il a également annoncé les prochains thèmes sur lesquels il compte s’investir, comme la protection de l’enfance, l’illettrisme et la biodiversité. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 à 16:17

Après le tumulte de la manifestation saint-pierroise contre la réforme des retraites, c’est dans le calme de sa permanence parlementaire que Perceval Gaillard reçu la presse afin de présenter ses vœux. Élu en juin dernier dans une circonscription traditionnellement à droite, le député LFI est revenu sur le succès de la "vague NUPES" lors des dernières législatives.



Alors que de nombreux commentateurs prédisaient l’effondrement de l’union des gauches après l’élection, Perceval Gaillard est confiant sur la cohésion des partis, "car l’union s’est faite autour d’un programme commun". Une union qui lui paraît plus solide que la majorité présidentielle, comme nous le verrons plus tard.



Le premier combat qu’il a mené après avoir reçu son écharpe s’est porté sur le combat des planteurs face à Tereos. Il salue la "bonne gestion" du préfet dans ce dossier et est satisfait d’avoir pu aider à faire "respecter le droit et la dignité des planteurs".

Après l’unité de la gauche, l’unité des Outre-mer



Parmi ce qui constitue une grande nouveauté politique depuis le début de son mandat, l’unité des parlementaires ultramarins est l’un des facteurs d’espoir de Perceval Gaillard. Face au rejet de la majorité présidentielle d’intégrer tous les amendements pour l’Outre-mer dans la loi sur le pouvoir d’achat, au motif qu’une loi pour l’Outre-mer doit arriver, l’ensemble des députés ont dépassé leur logique partisane pour l’intérêt des Ultramarins. Une unité qui a pris corps lors de la rencontre des députés en Guyane il y a quelques jours.



"C’est un nouveau paradigme. Nous ne voulons plus être les oubliés de la République, mais son avant-garde. Ce qui fait la grandeur internationale de la France, c’est l’Outre-mer. Nous avons le même problème avec le pouvoir central, donc il ne faut plus jouer le jeu de la division. On est sur la même longueur d’onde sur ce point, c’est historique", se réjouit-il.

La bataille de la réforme des retraites



Pour Perceval Gaillard, le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle sur l’île et le succès de la NUPES qui a suivi permet "un mandat pour s’opposer au projet de réforme des retraites". Le succès des manifestations dans tout le pays est la "preuve qu’on a l’opinion publique avec nous". Il assume de participer à l’obstruction parlementaire que l’opposition prépare.



"Macron n’a pas la légitimité pour un tel recul social. Il avait dit qu’il avait conscience que les gens n’ont pas voté pour son programme au 2nd tour de la présidentielle et son échec aux législatives a confirmé que c’était bien le cas", souligne le député.



Selon lui, mettre en échec le président sur cette réforme est d’une importance capitale. "L’enjeu dépasse cette réforme. Derrière, c’est tout le quinquennat de Macron qui est en jeu. C’est une réforme purement idéologique, pour une idéologie purement néolibérale. Le système des retraites est viable et s’il y a besoin d’argent, on peut aller le chercher dans les 80 milliards de dividendes reversés aux actionnaires qui ne sont taxés qu’à 4%", explique-t-il.



C’est pourquoi il dénonce le "subterfuge" de l’Exécutif d’utiliser l’article 47-1 de la constitution pour faire passer cette réforme. Il s’agit de faire passer la loi dans le cadre du projet de réforme de la sécurité sociale. Cela permet d’accélérer les débats parlementaires dans un délai de 20 jours avant de l’envoyer au Sénat. Le Parlement a au total 50 jours pour se prononcer, sans quoi les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. "C’est un 49-3 déguisé" pour le député de la 7e circonscription.



Perceval Gaillard reste confiant, car en plus de l’opinion publique, il affirme qu’un certain nombre de députés de la majorité présidentielle "sont soumis à des pressions dans leur circonscription. C’est peut-être l’heure de vérité pour certains. On nous a fait remarquer que la NUPES ne tiendrait pas, mais on a un programme commun. La majorité a un problème, car elle n’a pas de ligne claire. C’est notamment le cas avec Horizon et le Modem. Il y a un risque d’implosion de la majorité plus important que celui de la NUPES."

Ses autres combats



Perceval Gaillard a été nommé coprésident d’un groupe d’étude sur l’illettrisme, qui touche 7% de la population française et 120.000 Réunionnais. Il doit se rendre à Cuba prochainement pour découvrir une méthode d’apprentissage qui a fait ses preuves. "C’est la mère de toutes les batailles, car un citoyen ne peut pas comprendre ce qu’on lui propose sans savoir lire."



Celui qui a été éducateur spécialisé va également s’investir dans la protection de l’enfance. Il souhaite améliorer le dispositif législatif, notamment en transférant des compétences des juges pour mineurs vers le juge des affaires familiales. "Sur ce point, je signerai tout, d’où que cela vienne", assure-t-il.



Enfin, Perceval Gaillard est l’un des deux députés membres du conseil d’administration de l’Office français de la biodiversité. Il rappelle que 10% de la biodiversité mondiale se trouve sur le territoire français, dont 80% dans les Outre-mer. "Il y a un vrai plan de résilience à avoir, notamment à La Réunion" indique-t-il. Il souhaite que des brigades vertes soient pérennisées sur toute l’île.



