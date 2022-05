A la Une . Pénurie et hausse des prix : Les Réunionnais révèlent leurs difficultés au quotidien

Avec toutes les crises que le monde traverse en ce moment, le pouvoir d’achat est menacé. La hausse des prix et les différentes pénuries inquiètent. Les Réunionnais le sentent dans la vie de tous les jours et le disent au micro de Zinfos974. Par Jules Lumineau - Publié le Jeudi 19 Mai 2022 à 16:50





La problématique qui touche le plus durement les Réunionnais a été celle du prix de l’essence, avec une augmentation de plus 30% depuis l’année dernière, et cela se ressent lorsque l’on fait des courses et nous oblige à faire attention à ce que l’on achète, nous confient les Réunionnais interrogés ce mardi. Dans les supermarchés aussi, les prix augmentent, constate l'un d'entre eux, le prix de la viande aurait doublé voire triplé, et les produits laitiers comme les yaourts seraient de plus en plus cher…



"Depuis 2020, tout est plus cher". Voilà le constat amer que dressent les Réunionnais. En effet, les conséquences des crises multiples se ressentent. Les cyclones et les sanctions imposées par la Russie et les rémanences de la crise sanitaire ont un impact majeur sur le pouvoir d'achat.





Outre l'augmentation croissante des prix, les récentes crises entraînent des risques de pénuries, notamment d'huile. Ce manque, bien que national, est un réel problème à La Réunion, où la cuisine locale est souvent basée sur la friture. Une situation qui force les Réunionnais à "apprendre à cuisiner autrement". Peu sont ceux qui avaient fait des stocks et nombreuses sont les actualités sur les vols et les marchés noirs mis en place à la suite de cette problématique La menace de la pénurie de blé, quant à elle, n'inquiète pas tant que ça les Réunionnais qui considèrent qu'ils sauront remplacer les produits concernés par d'autres aliments plus utilisés ici, comme le riz ou le manioc.