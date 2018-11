Pénurie de nourriture et bientôt d'essence dans le Nord

La situation était déjà très tendue du fait des difficultés de ravitaillement. Mais vaille que vaille, les camions réussissaient à circuler la nuit et les grandes surfaces étaient approvisionnées en produits de première nécessité.



Même si on constatait depuis plusieurs jours une pénurie de bouteilles de gaz.



Mais la fermeture de la route du Littoral depuis hier soir est venue changer la donne.



Plus un camion, ni de nourriture, ni de carburant, n'a pu quitter les dépôts du Port en direction du Nord et ce matin, les rayons des grandes surfaces étaient désespérément vides.



Même situation dans les stations services. Une station réquisitionnée, réservée aux véhicules prioritaires (ambulances, pompiers, police, etc...) va par exemple se retrouver à sec ce soir à Saint-Denis.



Il devient donc d'une urgence extrême que la circulation soit rétablie sur la route du Littoral.